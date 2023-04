Après la défaite du Racing Club de Strasbourg d’Habib Diallo, expulsé ce vendredi face au RC Lens (2-1), ce dimanche, les autres internationaux sénégalais de la Ligue 1 entraient en lice dans le cadre de la 30ème journée. A la Beaujoire, les Monégasques de Krepin Diatta, titulaire tout le match et Ismail Jacobs, entré en jeu à la 79e minute, on laissé échappé la victoire en se faisant rejoindre après après mené par 2 buts d’écart. Malgré les réalisations de Disasi (21e) et Matazo (30e), Monaco (4e, 58 pts) les Nantais ont arraché le nul grâce aux réalisations de Mostafa Mohamed (65e) et Blas (88e). Reims, sans Dion Lopy pas inscrit sur la feuille de match, s’est fait peur en arrachant l’égalisation à domicile par Balogun (90e), qui repondait au but matinal de Lees Melou (6e). Du coup, les Brestois sont seizièmes, à 2 points du premier relégable, Strasbourg (17e, 26 pts). Par contre, le club du gardien remplaçant des Lions du Sénégal, Mory Diaw. est allé remporter la victoire en déplacement face à Troyes (0-2), grâce à Mohamed Cham (27e) et Gastien (30e). Avec ce 11ème succès, les Clermont Foot (11e, 40 pts) est dans la moitié du tableau.

