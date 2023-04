Porté par son meilleur buteur de la saison, le Racing Club de Strasbourg s’est offert un bol d’air dans la course au maintien, en allant remporter un precieux succès à Reims (0-2). L’international sénégalais, buteur expéditif, aux 1e et 37e minutes a très tôt mis sur orbite ses coequipiers, en inscrivant ses 16e et 17e réalisations de la saison en championnat devant son compatriote Dion Lopy, titularisé et remplacé dans l’entre-jeu rémois à la 55e minute. Ce succès alsacien qui porte la signature de l’ancien Messin, permet au Racing Club de Strasbourg (15e, 32 pts) de sortir de la zone dangereuse.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy