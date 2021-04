Cette trente deuxième journée de la Ligue 1 proposait un derby breton entre le Stade de Rennes et le FC Nantes. Dans un match pas assez emballant, les rennais dominateurs, se sont contentés d’un but de l’ancien lyonnais Martin Terrier, pour s’adjuger le derby (1-0). Avec cette victoire, Rennes (7e,48 pts) se replace dans la course à l’Europe, alors que Nantes (19e, 28 pts) s’enfonce davantage et se dirige droit vers la Ligue 2.

