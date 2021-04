Les protegés de Niko Kovac ne sont pas encore rassasiés, enchaînant une troisième victoire de rang face à Dijon (3-0), la vingtième en 32 journées de championnat. Malgré l’ampleur du score, les monégasques ont du attendre la seconde période et les entrées de Fabregas et Ben Yedder, pour trouver la solution. Ce dernier obtint un penalty, et chargé d’exécuter la sentence, il voit son tir repoussé par le gardien adverse, mais Jovetic est prompt à prolonger dans les buts (49e, 1-0). Monaco conforte son avance quatorze minutes plus tard par le même Ben Yedder, qui, d’un piqué marque le deuxième but (63e, 2-0), avant d’enfoncer le clou à une minute du terme, pour son doublé sur penalty (89e, 3-0). Avec cette victoire, les partenaires de Krepin (entré en jeu à la 84e minute) consolident leur 3ème place, à 1 point du PSG (2e, 66 pts) mais devançant de 4 points, Lyon (4e, 61 pts) qui joue ce soir.

