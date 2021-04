XALIMANEWS-Cette 33ème journée de la Ligue 1 française sera marquée par les confrontations entre Lions de la Teranga, dans les rencontres, PSG/Saint Etienne, Reims/Metz, Monaco/Bordeaux et Nimes/Strasbourg.

Le Paris Saint Germain de Gana Gueye et Abdou Diallo, blessé (2e, 66 pts), reçoit Saint Etienne de Pape Abdou Cissé (13e, 39 pts) avec l’intention de remporter les 3 points de la victoire pour ne pas voir Lille (1e, 66 pts) s’envoler. A 3 points des leaders nordistes, Gana Gueye et compagnie, aureolés de leur belle performance face aux Bayern, n’ont plus le droit à l’erreur lors des taches quotidiennes en Ligue 1, à 6 journées d’un championnat qui n’a jamais été aussi serré. Les verts de Pape Abdou Cissé, qui n’ont plus espoir de jouer l’Europe la saison prochaine, veulent faire un bon résultat pour grimper de quelques places au classement. En Lorraine Pape Matar Sarr, Pape Yade et Matar Gueye de Metz (10e, 42 pts) reçoivent Boulaye Dia et Reims (12e, 40 pts). Les 2 équipes ont sauvé leur saison et une victoire de Reims permettrait de doubler son adversaire du jour. L’international sénégalais de Reims, cinquième meilleur buteur de la Ligue 1 (14 buts) à égalité avec Volland (Monaco) essayera d’augmenter son capital but et permettre à son équipe de renouer avec le succès après 2 nuls de rang. Le jeune Pape Matar Sarr en compagnie de ses copains sénégalais essaiera de confirmer ses belles prestations et goûter à nouveau à la victoire, après 4 défaites et un nul lors des 5 dernières journées.

En Gironde, Bordeaux de Sabaly (15e, 36 pts) resté sur 3 défaites d’affilée acceuille Monaco de son compatriote Krepin Diatta. Une équipe monégasque, troisième de la Ligue 1 à un point du PSG, et qui lutte pour le titre. Monaco (3e, 65 pts) reste sur une série de 3 matchs gagnés et voudra enchainer avec une autre victoire. Dans les autres rencontres, Alfred Gomis et Rennes (7e, 48 pts) tenteront de battre Angers de Sada Thioub (11e, 41 pts) pour espérer décrocher une place européenne. Nîmes (18e, 30 pts) de Moussa Koné (6 buts en 27 matchs joués) tentera de battre le Racing Club de Strasbourg (14e, 36 pts) de son compatriote Habib Diallo pour sortir de la zone rouge. Ce dernier auteur de 8 buts en 26 matchs, voudra enfoncer son partenaire et s’éloigner davantage de la menace d’une relégation. Enfin, Moussa Konaté auteur de 5 buts avec Dijon (20e, 15 pts), presque condamné à la relégation acceuillera Nice (9e, 43 pts). L’international sénégalais va essayer d’aider son club à remporter la victoire mais aussi augmenter son capital de buts.