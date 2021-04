À 4 jours de sa demi-finale aller de la Ligue des Champions, le PSG, sans Gana et Abdou Diallo, defiait le FC de Metz pour le compte de la 34ème journée de la Ligue 1. Distancés d’un point par le LOSC, les franciliens pouvaient s’emparer provisoirement du fauteuil de leader en cas de victoire. Sur la pelouse du Stade Saint-Symphorien, les partenaires de Neymar ont fait le boulot. A la mi-temps, Paris menait un zéro sur un but matinal de Mbappé (5e, 0-1). Dès l’entame de la seconde période, Metz rétablit l’équilibre par Centonze (46e, 1-1). Treize minutes plus tard, Kylian y allait de son doublé, donnant l’avantage aux champions de France (59e, 0-1). Malgré un bon Pape Matar Sarr, auteur d’une énorme frappe repoussé par Navas (51e) et l’entrée d’Ibrahima Niane coté grenats, le Paris Saint Germain triple la mise par Icardi, sur penalty (89e, 1-3). Avec cette victoire, le PSG (1e, 72 pts) prendre provisoirement la première place de la Ligue 1. De son côté, Metz reste scotché pour le moment à la 9ème place, comptant 43 points.

