En fermeture de la 34eme journée, les rhodaniens recevaient les nordistes, pour le choc entre prétendants au titre. L’Olympique lyonnais qui sortait de 2 victoires de rang voulait scalper Lille, auteur d’un nul lors de la journée précédente. Et pourtant tout avait bien commencé pour les hommes de Rudi Garcia, car au bout de 35 minutes de jeu, ils menaient par 2 buts à zéro sur des réalisations signées Slimani (20e, 1-0) et Fonte (35e, csc 2-0). On pensait les carottes cuites pour Lille, mais les boys de Galtier vont réagir en toute fin de première période par Yilmaz, d’un maître de coup franc (45e, 2-1). La mi-temps intervint sur ce score. En seconde période, les Dogues lillois parviennent à revenir au score par Jonhatan David (60e, 2-2), avant de retourner la situation à 10 minutes du terme, par le turc Yilmaz qui y alla de son doublé (80e, 2-3). Lille renverse Lyon et double le PSG (2e, 72 pts) qu’ils devance d’un point. Quand à l’Olympique Lyonnais, il a raté le coche et voit ses rêves de titre s’envoler. Le LOSC est plus que jamais, determiné, à aller au bout de son rêve d’être sacré, à 3 journées de la fin d’un championnat qui n’a jamais été aussi indécis, à pareil moment.

