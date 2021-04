Ce dimanche, en se deplacant à Angers, les joueurs du Rocher savaient qu’une victoire les propulseraient provisoirement à la place de dauphin derrière le PSG, en attendant le choc de ce soir entre Lyon et Lille, au Groupama Stadium. Les hommes de Niko Kovac restaient sur quatre victoires consécutives en championnat alors que l’équipe de Stéphane Moulin n’avait plus remporté un match de Ligue 1 depuis 5 rencontres. Dominant son sujet, Monaco doit se contenter d’un nul vierge en première période. Il a fallu attendre que Ben Yeddder se décide pour que l’ASM trouve enfin l’ouverture (79e, 1-0), pour le 18e but de l’international français, à égalité avec Depay (Lyon) mais derrière Mbappé du PSG qui est à 25 réalisations. Les internationaux sénégalais, Sada Thioub (Angers) et Ballo Touré (Monaco) sont entrés en jeu aux 71e et 79e minutes et ont pu participer à la rencontre.

