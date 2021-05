Les parisiens étaient dans l’obligation de remporter les 3 points de la victoire, en recevant au Parc le Racing Club de Lens (5e, 56 pts), dans le cadre de la 35ème journée de la Ligue 1. Pour cette rencontre qui se déroulait à 3 jour de la demi-finale retour de la Ligue des Champions face à City, Mauricio Pochettino procédait à des changements dans son onze de départ et s’appuyait sur un 4-2-3-1 avec les titularisations notamment de Dagba, Diallo, Danilo à côté de Gueye, Draxler et Icardi. Verratti démarrait sur le banc. Malgré sa supériorité, Paris a ouvert le score sur une erreur adverse, Julian Draxler interceptait une passe et sert Neymar, qui secoue les filets (33e, 1-0). Les franciliens, en souffrance ont attendu la seconde période pour corser l’addition par leur capitaine Marquinhos déjà buteur devant City, qui, sur un corner de Neymar, marqua son deuxième but du crâne en l’espace de 3 jours (59e, 2-0). Paris donne l’impression de maîtriser son sujet, mais c’était sans compter avec les sang et or, qui vont réduire le score par Ganago (61e, 2-1). Le PSG (1e, 75 pts) finit par remporter les 3 points non sans trembler et prend provisoirement la première place de la Ligue 1, en attendant le match de ce soir, de Lille (2e, 73 pts) face à Nice (9e, 46 pts).

