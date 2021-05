XALIMANEWS-En ouverture ce vendredi, la 36ème journée de la Ligue 1 offre un énorme choc nordiste entre Lens (5e, 56 pts) et Lille (1e, 76 pts). Face aux Sang et or lensois qui veulent accrocher l’Europe, les Dogues voudront conforter leur première place au classement à 3 journées de la fin du championnat.

Le Stade Bollaert de Lens sera ce vendredi, le théâtre d’un match décisif dans l’attribution du titre de champion de France. Les locaux (5e, 56 pts) qui luttent pour accrocher le wagon européen pour la saison prochaine, essaieront de remporter le derby face à leurs rivaux de Lille (1e, 76 pts), qui sont en pôle position pour remporter le Graal, dans cette dernier ligne droite du championnat.

Le Racing Club de Lens jouera un coup triple en cas de victoire, car une défaite lilloise pourrait profiter au PSG (2e, 75 pts), qui en cas de victoire ce dimanche face à Alfred Gomis et le Stade de Rennes (7e, 54 pts) s’emparerait du fauteuil de leader.

« Si on peut priver Lille du titre, ça serait beau, je préfère que Paris soit champion », a déclaré le milieu sang et or Gaël Kakuta. Pour montrer le degré de rivalité existant entre Lensois et lillois. En tout cas, le PSG sera sur de pouvoir compter sur Lens pour contrecarrer les plans des Dogues de Galtier.

Monaco de Ballo Touré et de Krepin (3e, 71 pts) et Lyon (4e, 70 pts) disputeront un duel à distance. Les joueurs du Rocher seront opposés au Stade de Reims de Boulaye Dia (11e, 42 pts) tandis que l’Olympique Lyonnais fera face à Lorient (17e, 38 pts). L’Olympique de Marseille (6e, 56 pts) en lutte pour une place européenne, ira rendre visite à Saint Étienne de Pape Abdou Cissé (12e, 42 pts). Les Héraultais de Montpellier (8e, 47 pts) défieront Habib Diallo et Strasbourg (16e, 38 pts) qui voudront remporter le gain du match pour s’éloigner de la zone dangereuse. Les Grenats du FC Metz de Pape Matar Sarr, Pape Yade et Matar Gueye, neuvièmes au classement avec 46 points, seront opposés à Nîmes de Moussa Koné (19e, 32 pts) avant-dernier du classement et proche de la relégation. L’OGC Nice (10e, 46 pts) recevra Brest (14e, 40 pts), Angers de Sada Thioub (13e, 41 pts) voudra se rassurer face à Dijon de Moussa Konaté, lanterne rouge et déjà relégué (20e, 18 pts). Enfin, le FC Nantes (18e, 34 pts) qui lutte pour se sauver de la descente au purgatoire devra batailler ferme face à Bordeaux de Youssou Sabaly, quinzième avec 39 points et qui n’a pas encore assuré son maintien.