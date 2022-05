XALIMANEWS-Ce dimanche, après le nul du PSG devant Troyes (2-2) lors de la 36eme journée du championnat de France, Marco Verratti a affirmé que l’élimination en 8es de finale de la Ligue des champions face au Real de Madrid, a entamé le moral de l’équipe parisienne.

« Il y a un peu de frustration. Je pense que ce sont des matchs où il faut prendre du plaisir et prendre du plaisir, c’est gagner et bien jouer comme une équipe. Nous sommes dans l’un des moments les plus tranquilles de la saison parce qu’on n’a pas de pression. Nous avons n’avons juste qu’à prendre du plaisir. Quand tu es libre dans ta tête, tu peux prendre encore plus du plaisir. Je suis un peu frustré pour ça. On arrive en fin de saison et on sort toujours des matchs en étant énervés. Ce n’est pas la chose dont on rêve en fin de saison, surtout quand on est déjà champion. ». A confié le Transalpin au micro d’Amazon Primé Video, après le match nul contre Troyes (2-2) lors de la 36ème journée.

Pour le patron de l’entre-jeu parisien, le PSG pouvait mieux faire avec l’effectif stratosphérique dont il dispose . « Je pense que sincèrement, on pourrait faire beaucoup mieux avec l’équipe qu’on. Dans les moments difficiles, on pourrait être mieux. Quand on est bien en équipe, on arrive à prendre encore plus de plaisir sur ces matchs-là. C’était une saison dure. Même si on est champion, en début de saison, c’était dur, on a gagné pas mal de match à la fin. Ça veut dire qu’on a un grand caractère parce qu’on est encore là à deux minutes de la fin pour marquer un but. Mais je pense qu’on pouvait être meilleur comme équipe. C’est vrai qu’on a beaucoup changé l’équipe avec plusieurs recrues. Ce n’est pas une excuse, mais c’est la vérité. C’est difficile de créer un grand groupe quand on change beaucoup. Il faut garder les bonnes choses de cette saison et mettre une pierre en plus pour être le plus haut possible. On pouvait faire mieux. »