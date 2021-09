Et de 6 pour les protégés de Pochettino. Pour ce choc de la 6e journée entre le PSG et l’un de ses plus sérieux rivaux, le technicien argentin du club de la capitale, avait aligné sa triplette offensive en plus de Di Maria et Donnarumma dans les cages en lieu et place de Navas. Les Franciliens qui comptaient 5 victoires de rang voulaient enchaîner face aux Rhodaniens qui comptaient 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Au bout d’un match intense et très engagé, c’est Paris qui s’impose au bout du temps additionnel. Avec un Messi plus en jambe que lors de ses précédentes sorties et qui s’est créé des occasions (17e, 33e), c’est Lyon qui ouvre le score à la surprise générale par Lucas Paqueta, d’ailleurs homme du match (54e, 0-1). Les Locaux vont rétablir l’équilibre par Neymar qui se fait justice lui même sur penalty après une faute de Gusto (66e, 1-1). Finalement, au bout du temps additionnel, Icardi délivra le club de la capitale, de la tête sur une passe de Mbappé (90+3, 2-1). Le fait de la soirée, c’est le remplacement de Messi à la 76e minute. Le PSG s’impose et reste solidement leader de la Ligue 1 avec 18 points devant l’OM qui compte un match en moins (2e, 13 pts), l’OL occupe la 9e place avec 8 pts.

