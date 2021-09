Le Paris Saint Germain, sans Messi ni Verratti, Ramos et Bernat, avec un Gana Gueye aligné sur le banc au départ, mais avec tous ses autres stars, faisait face au FC Metz, au Stade Saint Symphorien dans le cadre de la 7e journée de la Ligue 1. Malgré ses atouts offensifs, les Parisiens ont souffert pour venir à bout des Grenats en toute fin de temps additionnel par Achraf Hakimi (90+5, 1-2). Le Marocain avait auparavant ouvert le score matinalement (5e, 0-1) avant que Kouyaté n’égalise sur un corner de l’excellent Mamadou Lamine Gueye (39e, 1-1). Le Sénégalais a réalisé une grosse partie et aurait dû être crédité d’un but si Navas n’avait pas été décisif en première période. Il fut le seul à sonner la révolte au plus fort de la domination parisienne. Passeur décisif sur le but messin, il fut remplacé à la 67e minute. Ses autres compatriotes du FC Metz ont connu des fortunes diverses dans ce match, cependant Pape Matar Yade a abattu un bon boulot défensif, alors que Pape Matar Sarr et Ibrahima Niane n’ont pas été à leurs avantages. Côté parisien, Gana et Diallo sont restés sur le banc durant tout le match.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy