Angers de Sada Thioub, resté sur le banc durant toute la partie, a enfoncé Metz de Pape Matar Sarr et Niane, titulaires au coup d’envoi. Les Grenats avaient bien commencé en ouvrant le score par Bronn (10e, 0-1), mais A. Cho à égalisé en seconde période (53e, 1-1), suivi du deuxième but messin de Boulaya, 6 minutes plus tard (59e, 1-2). Mais Mangani (66e, 2-2) puis Bakker en toute fin de match (90e, 3-2) renversent Opa Nguette (entré à la place de Sarr à la 77e) et compagnie, pour prendre la 4e place de la Ligue 1 avec 16 pts, alors que Metz occupe le 18e place, avec 6 points, pour une seule victoire, 3 nuls et 5 défaites en 9 journées.

