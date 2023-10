La réalisation de l’ancien joueur de Génération Foot et vainqueur de la CAN U20 2022 est déjà entré dans l’histoire. Car depuis 2013, et le début des statistiques Opta en L1, seuls deux joueurs et ironie du sort deux Africains, les Tunisiens Wahbi Khazri alors joueur de Bastia (68 mètres, contre Metz, en 2021) et Saber Khalifa sous les couleurs d’Evian Thonon-Gaillard (64 mètres, contre Nice, en 2013) ont fait mieux que le Sénégalais.

