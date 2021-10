XALIMANEWS-Le choc de la 11e journée entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint Germain n’a pas eu de vainqueur. Après une première période dominée par les Parisiens, les Olympiens, en supériorité numérique en second mi-temps, ne sont pas parvenus à trouver la faille. Le (0-0) a du départager les 2 rivaux.

Messi va devoir attendre pour marquer son premier but en Ligue 1 cette saison. Face aux Phocéens dans le cadre de la 11e journée ce dimanche, la Pulga est resté muet malgré ses belles intentions. Le PSG alignait son quator offensif ( Messi, Mbappé, Neymar et Dia Maria), et Danilo était préféré à Gueye, associé à Verratti. Côté OM, Bamba Dieng était remplaçant. Après 20 minutes de jeu, chaque équipe s’était vue refuser un but, après consultation du VAR pour des hors jeu de départ, Paris par un csc de Luan Pères après un tir raté de Neymar (15e) et Marseille par Milik (15e). Le club de la capitale mettait le pied sur le ballon. Messi pensait avoir marqué de la tête sur un centre de Mbappé mais Pau Lopes détourne en corner (21e). Les visiteurs dominent et se créent des situations chaudes par Mbappé, Neymar et Messi, mais soit c’est Peres qui s’interpose, ou le gardien voire des pieds qui taclent.

En seconde période, Verratti blessé à la hanche ne reviendra pas sur la pelouse remplacé par Gana Gueye. A la 53 minute, Under lancé, file vers le but mais Hakimi au terme d’un énorme retour le bouscule à l’entrée de la surface. Après consultation de la vidéo, l’arbitre sort le rouge pour le Marocain, et le coup franc ne donna rien. En infériorité numérique, Paris n’était plus la même équipe et Marseille malgré la rentrée de Bamba Dieng dans le dernier quart d’heure, ne parvient pas à faire sauter le verrou francilien malgré des occasions dangereuses. Après des changements de part et d’autres, plus 4 minutes de temps additionel, le classico se termine par un nul (0-0), le seul match sans but de la journée. Le PSG reste leader, avec 28 points, devant Lens (2e, 21 pts) et Nice (3e, 19 pts). L’Olympique de Marseille est au pied du podium avec 18 points.