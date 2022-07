Mais ce jeudi soir, une nouvelle annonce venue de l’Argentine a fait l’effet d’une bombe. Le média français reprend les informations de Pedro Morata, journaliste pour la COPE, qui declare que champion de France aurait pour objectif en plus du Brésilien et du Français, de vendre… Lionel Messi ! Le sextuple Ballon d’Or a réussi une première saison mitigée sous le maillot parisien (11 buts, 15 passes décisives toutes compétitions confondues). Des performances loin des attentes de la direction parisienne. Cependant l’information venue du pays du Tango est trop opposée à celle du journal Le Parisien, qui ndiquait de son côté que la Pulga figurait parmi les six joueurs intouchables dans les esprits de Luis Campos et Christophe Galtier.

Désireux donner un nouveau visage à son effectif, le PSG devrait laisser partir quelques joueurs. Après le départ de Di Maria arrivé en fin de contrat, d’autres pourraient suivre et non des moindres. «Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes», prévenait, en ce sens, Nasser Al-Khelaïfi.

