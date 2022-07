Dans cette optique, fini l’ère du bling-bling et place aux joueurs engagés, déterminés à adhérer au projet du club francilien. Après avoir commencé son recrutement et cherché à dégraisser son effectif, le champion de France compte recruter un psychologue pour parer au déficit mental de ses joueurs. Ces dernières années, les Franciliens ont subi beaucoup de revers humiliants, tels que face au Barça, Manchester United et la plus récente cette année en 8èmes de Ligue des champions devant le futur vainqueur le Real (1-0, 1-3). Pour rappel, les joueurs du PSG s’étaient effondrés face aux Merengues en l’espace de 10 minutes.

