Le PSG souhaite se débarrasser de Neymar, devenu improductif et encombrant. Cependant, L’Équipe révélait dans se colonnes ce mercredi, que l’Auriverde va être prolongé jusqu’en 2027. Dans ces conditions, difficile de le pousser vers la sortie, et le joueur est clairement en position de force et souhaite rester au PSG. Pour se débarrasser de l’ancien joueur de Santos, ça va pas être facile, et financièrement ça risque d’être difficile même pour les grosses cylindrées.

