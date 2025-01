Football-Ligue 1 : le propriétaire de l’OM McCourt veut acheter Tik-Tok !

XALIMANEWS-Aux Etats-Unis, les jours de Tik-Tok sont peut être comptés. La célèbre plateforme chinoise, propriété de ByteDance, doit être vendue, faute de quoi, elle sera interdite sur le territoire nord-américain.

C’est un des gros dossiers du moment dans l’actualité mondiale et géopolitique. Selon le média Footmercato qui reprend une information du Figaro, Frank McCourt s’est positionné. Le boss de l’Olympique de Marseille veut rassembler plusieurs investisseurs pour s’emparer de l’entreprise, lui qui est un féru des problématiques liées aux technologies et à cybersécurité et la protection de l’enfance ; argument central du gouvernement américain