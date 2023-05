Et pourtant, la direction de l’AS Roma a fait des efforts financiers pour donner au Special One un effectif digne de ce nom. Un montant de 94 M€ a été dépensé sur le mercato depuis son arrivée il y a deux ans, et une masse salariale qui a explosé avec les arrivées de joueurs libres ou en prêt, comme Dybala, Matic ou Wijnaldum. Le club de la Louve qui dispose ainsi de la 3e masse salariale la plus élevée de Serie A, occupe la 6ème place de la Série A à 2 journées du terme, une position qui ne satisfait pas les dirigeants romains.

