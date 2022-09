«Je me sens bien, j’ai passé un mauvais moment avant où je n’ai jamais réussi à me retrouver. Cette année, c’est différent, je suis arrivé plus à l’aise au club, dans le vestiaire et dans le jeu. Je me sens très bien et je me suis encore fait plaisir.» Avait déclar de Leo Messi durant la trêve. n’est pas passée inaperçue en France. Après une première saison mitigée au PSG, l’Albiceleste est entrain de retrouver son foitball en réalisant un début de saison 2022/2023, très abouti.

