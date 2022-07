En maitrise et portés par un bon Neymar, élu homme du match, les protégés de Galtier ont martyrisé les Japonais au terme d’un bon match dans l’ensemble. Déjà à la pause, le PSG menait par 4 buts à 1, sur des réalisations de Sarabia (28e), Neymar (32e sp), Nuno Mendes (37e) et Messi (39e), l’adversaire ayant scoré par Kyrokawa (34e) pour le 2-1. Dès la reprise, les coéquipiers de Gana Gueye et Abdou Diallo entrés en jeu aux places de Kimpembé et Vitinha (72e), vont alourdir la marque en ajoutant 2 autres buts, par Neymar pour le doublé (60e) et Mbappé pour la cloture du score (86e, sp). Le Gamba Osaka ayant réussi à percer une seconde fois les filets parisiens, par Yamami (70e).

