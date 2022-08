« Est-ce que le bilan de ses blessures aura une incidence sur sa situation contractuelle ? Oui. Vous devez considérer tout ce qui est sur la table. Et sur la table se trouve son potentiel, sur la table se trouve son influence et sa qualité. Mais sur la table, bien sûr, son âge, son salaire et son taux de blessures, bien sûr. À partir de là, vous construisez une image globale et essayez de trouver une solution.» Des propos qui ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd, du côté du PSG.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy