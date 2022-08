« Il y a des rumeurs, c’est normal on est en période de mercato. Je sais qu’on s’occupe de moi sur ce point là, je ne me prends pas la tête, je me concentre sur Monaco. Aujourd’hui, je suis à l’AS Monaco, et je vis le moment présent », A déclaré Disasi en zone mixte apres le nul (1-1) face aux champions de France. Malgré l’intérêt des Franciliens pour le Monégasque, Paris n’a pas encore formulé d’offre. Le club de la Principauté ne s’oppposera pas à un départ de son central, en cas d’offre interessante.

