Pour commémorer la superstar mondiale Prince, le PSG s’est associé avec le directeur créatif Trevor Guy et les créatrices Lori Marcuz et Cathy Robinson qui travaillaient avec Prince entre 2011 et 2016. Cette collaboration amène aujourd’hui une collection exclusive qui comprend donc le quatrième maillot Jordan orné du symbole caractéristique de Prince aux côtés de superpositions en cuir métallique et doré cousus à la main. On retrouve également un tee-shirt violet, un ensemble jogging, un sweat à capuche et enfin un chapeau. Toutes ces pièces en édition limitée ont été fabriquées à la main à Toronto et mixent des éléments de design, des matériaux et un art qui sont emblématiques des vêtements que Prince portait durant ses 5 dernières années.

