Des 8 équipes qui devront jouer les demi-finales des 2 compétitions européennes des clubs (Ligue des Champions et Ligue Europa), l’Angleterre est la nation la plus représentée (Chelsea, Manchester City, Manchester United et Arsenal), suivie de l’Espagne avec deux représentants (Real Madrid, Villarreal) de l’Italie (AS Roma) et la France (PSG).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy