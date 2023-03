D’après RMC, le premier marché public porte sur une vente avec charges. L’autre sur une concession d’exploitation, le modèle utilisé depuis 1995 avec les groupes Vinci et Bouygues. Le contrat avec les deux géants du BTP s’achève à l’été 2025. En ce qui concerne une potentielle vente, une fourchette de prix entre 400 et 600 millions d’euros était dernièrement évoquée. Mais l’enceinte de 80.000 de places pourrait nécessiter des travaux de rénovation coûteux. En outre, l’éventuel acquéreur aura pour obligation de « maintenir la vocation sportive » du stade pendant 25 ans et devra donner la priorité à la Fédération française de football, à la Fédération française de rugby et aux grands événements sportifs internationaux., le premier marché public porte sur une vente avec charges. L’autre sur une concession d’exploitation, le modèle utilisé depuis 1995 avec les groupes Vinci et Bouygues. Le contrat avec les deux géants du BTP s’achève à l’été 2025. En ce qui concerne une potentielle vente, une fourchette de prix entre 400 et 600 millions d’euros était dernièrement évoquée. Mais l’enceinte de 80.000 de places pourrait nécessiter des travaux de rénovation coûteux. En outre, l’éventuel acquéreur aura pour obligation de « maintenir la vocation sportive » du stade pendant 25 ans et devra donner la priorité à la Fédération française de football, à la Fédération française de rugby et aux grands événements sportifs internationaux.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy