« On ne peut pas accepter de sortir ça en première page d’un journal comme L’Équipe, a indiqué le bras droit de Nasser Al-Khelaifi. C’est inacceptable. C’est tout à fait faux . Je voulais vous le dire. Je pense que c’est un manque de respect et on n’a pas aimé. Je ne comprends pas le timing. C’est vraiment très loin de la vérité. La durée du contrat, c’est deux ans. Il n’a pas d’option, obligatoire ou pas obligatoire. C’est faux, ce n’est pas ça et on n’a pas aimé ». A fustigé Leonardo.

