XALIMANEWES-Ce samedi soir au parc des Princes et dans le cadre de la 2ème journée, le PSG recevait Montpellier. Et comme face à Clermont (0-6), les Franciliens, avec un grand Neymar double buteur, ont enchaîné par une autre raclée (5-2). Après le match, le Brésilien s’est fendu de likes polémiques sur Kylian Mbappé, buteur et qui a loupé un penalty.

Préposé à tirer les penaltys du PSG ces dernières années, Neymar est-il désormais relégué au rang de second tireur de penalty dans la hiérarchie chez les Franciliens, derrière Kylian Mbappé ? Et ce samedi face aux Héraultais, le Bondynois a loupé son exercice, à la 24ème minute, avant de marquer le 4ème but de son équipe. Par contre, Neymar a reussi à concrétiser le deuxième pénalty obtenu par le PSG, à 2 minutes de la pause (43e), pour le 2 à 0 après le contre son camp de Falaye Sacko. L »Auriverde qui a récidivé en marquant de la tête le but du 3-0, s’est fendu de likes douteux après la large victoire parisienne, ponctuée d’un dernier but du Portugais Renato Sanchez, buteur pour son premier ballon touché (5-2).

Un compte fan du joueur Brésilien a lourdement critiqué Kylian Mbappé et la gestion du PSG autour de l’attribution des penaltys. « Maintenant c’est officiel, c’est Mbappé qui tire les penaltys au PSG. Clairement c’est une affaire de contrat, car dans aucun club au monde qui a Neymar, il serait le deuxième tireur, aucun !! Il paraît qu’à cause du contrat, Mbappé est le propriétaire du PSG !! » Et Neymar a aimé ce post, ainsi qu’un autre avec un contenu assez similaire : « aujourd’hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué et HUMILIÉ le gardien (encore une fois) sur penalty. Mbappé, en revanche, a TRÈS mal frappé et a raté. Après le match, l’entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal frappeur de l’équipe pour la saison. Une absurdité ! ». Deux likes qui font polémiques déjà. Une situation qui n’est pas pour apporter de la sérénité dans le groupe parisien, déjà bien parti dans ce début du championnat avec de belles et assez convaincantes prestations.

Le hiérarchie chez les tireurs de penalty, devrait être établie au PSG, sinon on va revivre une situation similaire dans le club de la capitale, comme en 2017 entre Edinson Cavani et Neymar.