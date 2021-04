Même son de cloche de la part de Benjamin André, partenaire de club de Burak, présent quelques instants auparavant lors de cette conférence de presse. «José (Fonte) et moi on parle beaucoup. C’est une question de personnalité. Burak, sur le terrain, il se transforme. Il est très discret dans la vie, posé. Sur le terrain, c’est un caractère fort. Dans ses gestes, ses duels, ses courses, ses buts, on voit ce caractère. Quand on a quelqu’un comme ça devant, qui se bat tout le temps, ça tire tout le monde dans le même sens». A 4 journées de la fin de la Ligue 1, le natif d’Antalya, aura l’occasion de parfaire ses statistiques demain soir face à Nice, dans le cadre de la 35e journée du championnat. Une victoire conforterait les Dogues dans la course au titre de Champion de France.

