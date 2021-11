Dans la foulée, Juninho dénonce le manque de volonté de certains de ses joueurs, notamment en championnat : «En Europa League c’est un peu plus ouvert, les équipes jouent pour gagner parce que c’est presque des matchs éliminatoires. (…) Peut-être aussi qu’on est un peu plus concentrés et soudés en Coupe d’Europe, un peu plus attentifs à la perte de balle et peut-être un peu moins égoïstes aussi. Je ne cite pas de noms mais c’est ce que je ressens quand je vois certains matchs, il y a un peu plus d’égoïsme et peut-être que ça nous empêche de passer un certain niveau.»

