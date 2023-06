«Tous deux arrivés en fin de prêt à l’issue de cette saison 2022-2023, le portier allemand Alexander Nübel et le défenseur central tricolore Malang Sarr retourneront dans leur club respectif à compter du 30 juin prochain. L’AS Monaco remercie Alexander et Malang pour leur investissement et leur souhaite bonne chance pour la suite», peut-on lire dans le communiqué publié par le club monégasque et relayé par Footmercato.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy