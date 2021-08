Pour autant, le maillot floqué de Messi s’est vendu comme de petit pain, et serait en rupture de stock. D’ailleurs, la boutique du PSG avait été prise d’assaut par les fans désireux se payer la tunique flanquée du nom et du numéro de la Pulga. « Oui, le trend de ventes a été phénoménal », a reconnu Allègre, pour ce qui est d’ores et déjà le meilleur lancement de maillots de l’histoire du PSG. Au même moment, selon toujours RMC Sport, les tuniques de Neymar, Kylian Mbappé et Sergio Ramos étaient aussi indisponibles, pour rupture de stocks aussi.

