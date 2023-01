« Je pense que quand quelqu’un marque quasiment tous les matchs, l’entraineur ne peut qu’être content de ce qu’il fait. Evidemment, donc c’est très positiif. Il est très jeune et il est sur la bonne voie. Evidemment, il a une marge de progression encore. Je pense qu’il attaque très bien les espaces, la profondeur. Il essaie de s’améliorer davantage sur des choses qu’on travaille. Notamment, la prorection de la balle, jouer avec quelqu’un qui est plus collé à lui, s’améliorer sur des choses qu’on travaille ensemble. Il doit être plus serein devant les cages, et tirer directement et fort. Ce sont des choses qu’on travaille ensemble au quotidien. Je le vois très concentré. Il est vraiment là, présent avec nous. Donc c’est positif. » A révélé le coach olympien.

