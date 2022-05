De son côté, le meilleur joueur parisien de la saison, s’est exprimé tout sourire. « Je suis très content de continuer l’aventure, de rester ici en France dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris était ma maison. J’espère que je vais continuer à faire ce que j’aime le plus : jouer au football et continuer à gagner des trophées avec vous tous ». Voilà qui est fini, et bel et bien fini. Pour le grand bonheur des supporters du PSG, mais au grand dam des aficionados Madrilènes.

