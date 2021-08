« Si le Qatar prend l’initiative de construire une grande équipe au PSG, nous serons tous heureux, même si cela rend la compétition un peu plus difficile. Mais vous avez besoin que les autres clubs, du moins ceux qui cherchent des places européennes, aient les moyens de recruter des joueurs comme Messi. Dans ce cas, nous deviendrons le championnat numéro un en Europe. Pour que cela se produise, BeIN doit être positif avec les droits internationaux et les développer encore plus » , a conclu Jean Michel Aulas incitant BeIN Sport a être plus transparent.

Selon toujoirs la source, les derniers points de négociation concernaient les droits à l’image du joueur, ainsi que la répartition de son salaire et de diverses primes. La tranche d’imposition la plus élevée de la France est de 45% et le salaire annuel brut de Messi serait donc d’environ 63 millions d’euros (53 millions de livres sterling), portant ses revenus bruts à un peu plus de 1 million de livré Sterling par semaine.

