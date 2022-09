Et selon La Provence de ce jeudi, le club de Lorient est sur le point de recruter Dieng, cette fois çi, avec une proposition de transfert définitif avec un fort pourcentage à la revente. Ce serait une issue heureuse pour le joueur et le club. A moins de 3 mois de la Coupe du monde 2022, le vainqueur de la CAN 2022, aura l’opportunité de faire ce qu’il aime le plus, perforer les défenses et marquer des buts.

