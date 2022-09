L’international sénégalais a vecu une journée de jeudi incroyable, qui coincidait avec la fin du mercato estivval. Pour rappel, annoncé très proche de Lorient qui avait un accord avec l’OM, il a ensuite pris la direction de Leeds, qui a même affrété un avion privé pour lui en partance de Nice. Mais avant de prendre la direction de l’Angleterre, le Sénégalais a eu vent par son agent d’une offre des Aiglons et les négociations ont fini par aboutir au sein même de l’aéroport de la citée niçoise. Donc, tout était enfin réuni pour que le champion d’Afrique signe dans le club de la cote d’Azur. Mais énorme rebondissement, le Sénégalais échoue à sa visite médicale. De ce fait il doit rester à l’OM. Le club ne veut plus de lui et voit surtout filer le joli chèque qu’il pourrait rapporter en cas de vente. L’OGC Nice a tout de même proposé une offre de 12 M€ plus un pourcentage à la revente.

