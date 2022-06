Selon toujours les deux médias, les Rouge-et-Bleu ont réussi à obtenir gain de cause ! Les décuples champions de France vont bien payer 40 M€, mais ils ne verseront pas toute la somme en une fois. Record précise que Paris paiera 20 M€ cet été et le reste ensuite. O Jogo se montre plus précis et évoque un paiement en trois fois.Voila donc une première recrue bientôt officialisée.

