«C’est important de donner mon expérience à cette équipe, de gagner, de remporter beaucoup de matches autant que possible. Je veux jouer des matches et prendre les trois points, c’est le plus important pour moi.» A ajouté l’ancien pensionnaire d’Anfield Road, qui avec l’expérience acquise en Bavière (Bayern) et dans la Mersey (Liverpool) va faire du bien à l’entraîneur des Gones, Peter Bosz, qui criait son désir de se renforcer avec un joueur experimenté. La nouvelle recrue lyonnaise a conclu en dévoilant ses objectifs avec l’OL. «Je veux aussi m’améliorer, je pense que cette équipe a beaucoup de potentiel. J’ai hâte de commencer à travailler pour remporter le plus de succès ici.»

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy