Marcelo après avoir refusé un salaire de 10 millions d’euros par an selon, d’après Fanatik, est pisté par Fenerbahçe, deuxième de la Süper Lig turque et qui disputera la Champions League l’an prochain. Le club lui a même offert un salaire de 4 millions d’euros par an, rapporte la source, qui ajoute que l’Olympique de Marseille aurait aussi pris la température pour l’arrière gauche brésilien. Le club olympien, qui évoluera en C1, chercherait un spécialiste du poste puisqu’il ne compte plus sur Jordan Amavi. Mais, les Phocéens ne sont pas seuls sur la piste de l’international brésilien, car selon Goal Bresil, l’Inter Milan et la Juventus sont intéressés. Une affaire à suivre.

