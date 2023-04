Une dispute qui trouverait sa source dans une consigne non respectée par le Lion de la Teranga, selon le média. Le technicien belge aurait en effet reproché à Diatta son manque d’implication sur ses efforts et son repli défensif, ce qui ne fut pas du goût du Sénégalais, se sentant ciblé injustement par son entraîneur. La source d’ajouter que le ton serait monté entre les deux hommes, qui se seraient rapprochés avant d’être séparés par d’autres membres du groupe. La discorde serait par la suite retombée et un dialogue aurait été entamé entre le coach et son joueur. L’incident fut clos.

