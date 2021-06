C’est via un communiqué, que le club Heraultais a annoncé la nouvelle. C’est la fin d’un très long et fructueux compagnonnage, ponctué d’un titre de champion de France dès la première saison du brésilien avec les Giroud, Bedimo, Mezague, etc…, en 2011/2012. C’est la fin d’un chapitre, et non d’une histoire, car le club compterait lui trouver une place dans son organigramme.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy