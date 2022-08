A une semaine de la fin du mercato, certains dossiers pourraient ne pas être. C’est le cas de Keylor Navas et Leandro Paredes. Le premier est courtisé par Naples. Le second est la priorité de la Juventus, mais la Roma est venue aux nouvelles après la blessure de Georginio Wijnaldum. Toutefois, selon RMC Sport relayé par Footmercato, Navas et Paredes pourraient rester et le PSG n’y verrait aucun problème. Les deux joueurs auraient l’estime du club de la capitale d’après le média, qui ajoute que le club va s’appuyer sur eux si jamais ils ne réussissaient à trouver un point de chute. Ce qui ne serait pas le cas pour d’autres éléments comme Julian Draxler ou Mauro Icardi.

