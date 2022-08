«J’ai envie qu’on sache que je vais donner le maximum à chaque fois que je rentre sur le terrain. J’espère gagner le plus de titres possibles, car je pense que ce club mérite vraiment d’être parmi les premiers. Je veux montrer que je viens avec de l’engagement, l’envie de travailler, et avec le meilleur état d’esprit. Je pense que c’est la chose la plus importante pour un joueur». A rajouté le nouveau Parisien, très motivé, et qui s’adresse à ses nouveaux supporters. «J’ai envie de vous dire que je suis très heureux, et juste impatient d’être au Parc des Princes. Je suis sûr que cette année sera très belle. Allez Paris !» Maintenant la balle est dans le camp de Fabian Ruiz.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy