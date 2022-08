Un an et demi après son arrivée à Marseille, l’idylle entre Arkadiusz Milik et l’Olympique de Marseille devrait prendre fin, cet été. Annoncé sur le départ l’an dernier en raison d’une mauvaise entente avec Jorge Sampaoli, le Polonais qui entrait dans les plans de jeu d’Igor Tudor, n’a pas convaincu. L’ancien joueur de Naples devrait justement permettre à l’OM de renflouer ses caisses et la rencontre OM-Nantes (2-1, 3e journée) devrait sonner comme le dernier match joué par Milik sous le maillot phocéen, selon les médias hexagonaux.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy