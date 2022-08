Une option d’achat a similaire à celles d’Under et Pau Lopez, deux autres joueurs arrivés de la Louve ces derniers temps, a été ajoutée à l’opération, a indiqué la source qui précise, qu’une fois Veretout aura disputé 15 rencontres sous la tunique phocéenne, il deviendra ainsi automatiquement Phocéen. Un prêt qui pourrait finalement devenir un transfert définitif, et qui va arranger le coach Igor Tudor et l’effectif olympien, orphelins de Bouba Kamara (Aston Villa) et d’Amine Harit (fin de prêt).

