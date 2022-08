«C’est forcément un délit de sale gueule, c’est forcément que Tudor n’a pas aimé la fronde des joueurs contre lui par rapport à son état d’esprit, ce qu’il mettait en place et comment il parlait aux joueurs. Il continue à le faire, par contre Payet, lui, il paye (…) Au sein du club, tout le monde se plaint de l’attitude de Tudor. Il a une façon de parler aux gens qui est irrespectueuse. Au bout d’un moment, si tu te mets déjà à dos ton capitaine, tu t’es mis à dos un bon nombre de supporters, qui, à chaque fois que tu arrives au stade Vélodrome, te siffle. Et toi, tu ne te remets pas en question». Les Olympiens se déplaceront à Nice dimanche prochain à 15h lors de la 4e journée de L1, et on attend ce choc avec impatience, pour savoir si cette fois çi le capitaine marseillais va debuter titulaire.

