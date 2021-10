L’ancien défenseur de l’équipe de France, d’aller plus loin pour expliquer combien Bernard Tapie était donc prêt à tout pour le galvaniser. “Quand je vais dans les toilettes, il me suit…, poursuit, amusé l’international français (45 sélections). Et il rentre dans les toilettes avec moi, et il ferme la porte des toilettes. Et je lui dis ‘Mais président, je vais…’ Il me dit « Bah c’est pas grave ». » Et Boli de poursuivre : « Pour l’emmerder, j’ouvre le journal, je m’assois et je suis en train de « caguer »?! Mais il ne sort pas?! Il est là, il veut dire son truc. Il dit « le match, il est à toi, il y a que toi qui peux nous gagner ce match. Écoute, je sais que tu reviens de blessure, mais c’est pas grave, il faut que tu sois à 100 %. Si t’es à 100 %, on le gagne’. Et il sort.” Et l’OM a gagné…

